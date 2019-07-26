Прокуратура требует от исполкома Казани восстановить памятник на могиле, испорченный пожаром

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Прокуратура требует от исполкома Казани восстановить памятник и ограду на могиле, испорченные пожаром. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В прокуратуру Вахитовского района Казани обратилась женщина и сообщила, что на Арском кладбище поврежден памятник на могиле ее родителей. В результате проверки было установлено, что могильный камень и металлическое ограждение были повреждены в результате возгорания мусора и травы», – уточнил Руслан Галиев.

Ритуальными услугами и содержанием могил на территории Казани занимается «Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета Казани». Эта же организация должна следить за соблюдением пожарной безопасности на объектах.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес начальника управления представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



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