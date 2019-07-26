Несколько домов Кировского и Московского районов останутся без света на выходные

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В ближайшие выходные, 27 и 28 июля, несколько домов Кировского и Московского районов Казани временно останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в субботу с 8 до 20 часов электричество отключат в доме № 6 по улице Проточная Кировского района.

В Московском районе света не будет и в субботу, и в воскресенье также с 8 до 20 часов. Отключение затронет дом № 18 по улице Волгоградская, а также дома № 32, 32а и 32/20 по проспекту Ибрагимова.

Света не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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