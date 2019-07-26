За решетку отправится жительница Татарстана, которая отравила приятелей «незамерзайкой» с вареньем

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Три года за решеткой проведет жительница Татарстана, которая отравила приятелей «незамерзайкой» с вареньем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в начале апреля 2019 года 48-летняя жительница села Лебяжье привезла домой пятилитровую емкость с омывающей жидкостью для стекол, которую она продавала на автодороге. Там она разбавила "назамерзайку" вареньем и предложила ее выпить находившимся в гостях своим знакомым (45-летней женщине, 43-летнему и 46-летнему мужчинам)», – рассказал агентству Галиев.

Женщина заверила приятелей, что напиток безопасен, но сама его пробовать не стала. На следующий день все трое скончались от отравления метиловым спиртом.

Суд признал женщину виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности» и отправил ее в колонию общего режима на три года.



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