В рыболовном турнире «Тотальный спиннинг» примут участие 114 спортсменов из 15 регионов России

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В открытом рыболовном турнире по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг» в Лаишевском районе примут участие 114 спортсменов и около 1,5 тыс. гостей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель оргкомитета соревнований Роман Маслов.

«В этом году представлено две страны — это Россия и Казахстан, также планируется участие команды из Израиля, но свое участие они пока не подтвердили, тогда у нас турнир получится международного уровня. Всего в турнире примет участие 114 участников из 15 регионов страны», — отметил спикер.

Он также добавил, что на мероприятии ожидается около 1,5 тыс. гостей из Казани и близлежащих районов.

«На турнире ожидается около 1,5 тыс. человек, специально отведенного транспорта для зрителей у нас нет, но для всех пришедших будет организована концертная программа и салют», — поделился Маслов.

Открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг. Казань 2019» пройдет 8 – 10 августа в Лаишевском районе Татарстана на базе отдыха «Бережок». Регистрация экипажей и участников производится в двух категориях: «Basic» и «Open».

К участию допускаются все желающие, на основании заявок, которые предоставляются в оргкомитет турнира. Возраст спортсменов — не менее 14 лет.

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