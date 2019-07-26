В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об организации паллиативной помощи в РТ

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В понедельник, 29 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвящённая организации паллиативной помощи в РТ.

В мероприятии примут участие председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов и заместитель главного врача по медицинской части, главный внештатный специалист по паллиативной помощи МЗ РТ Ильсур Шаймарданов.

На пресс-конференции расскажут о деятельности НМЧУ «Детский хоспис», также затронут вопросы улучшения качества жизни паллиативных пациентов и т. д.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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