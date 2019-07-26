В РТ до конца лета закрыли движение по автодороге Богатые Сабы – Тимершик – Верхний Симет – Алан

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Сабинском районе до 1 сентября закрыли движение по автомобильной дороге Богатые Сабы — Тимершик — Верхний Симет — Алан. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Движение будет закрыто из-за того, что на участке от 0 км до 3,5 км запланирован ремонт.

Добраться до пункта назначения можно по дорогам регионального значения Казань — Шемордан, «Казань — Шемордан» — Куюк, Тимершик — Кзыл Меша. Отмечается, что схему объезда с установкой дорожных знаков согласовали с УГИБДД МВД по РТ.

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