В случае непогоды во время чемпионата Европы по триатлону гонка превратится в аналог дуатлона

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Генеральный директор и партнер серии Ironstar, член организационного совета по триатлону Андрей Кавун прокомментировал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» возможные проблемы с погодой во время чемпионата Европы по триатлону, который пройдет в Казани завтра, 27 июля.

«Если вдруг погодные условия не будут соответствовать нормам и технический делегат европейской федерации наложит запрет, мы отложим старт и сообщим об этом необходимым службам. Согласуется временное перекрытие, которое продлится до тех пор, пока погода не станет благоприятной. Если же во время плавательного этапа погода не придет в норму, то он будет отменен, и гонка перейдет в двуэтапный формат», – заявил спикер.

Триатлон представляет собой гонку, которая состоит из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега. Дуатлон же состоит из этапа бега, велозаезда и еще одного этапа бега. В Казани при отмене плавательного этапа будет лишь один беговой этап.

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