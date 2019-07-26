За распространение и продажу детской порнографии житель Татарстана отправится за решетку

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). За распространение и продажу детской порнографии 23-летний житель Татарстана отправится за решетку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года 23-летний Роберт Арсланов у себя дома в селе Такталачук Актанышского района, загрузил из Интернета на компьютер материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста», – уточнил Шептицкий.

После этого злоумышленник разместил в одном из мессенджеров сообщение о продаже порнографии. Объявлением заинтересовались правоохранители и, под видом покупателей, связались с молодым человеком. В марте Арсланов бесплатно переслал «покупателям» ссылку на каталог детской порнографии. За более полный фото каталог оперативники заплатили Арсланову 500 рублей и получили ссылки на ряд ссылок с фото.

Злоумышленника задержали. Суд признал молодого человека виновным по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и назначил ему наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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