Надежда Борисова: ЦИК РТ будет пресекать попытки фотографировать документы с персональными данными

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Центризбирком Татарстана сделает все необходимое, чтобы защитить персональные данные избирателей в рамках действующего законодательства. Об этом заявила ИА «Татар-информ» секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

«Окружные избирательные комиссии работают открыто, согласно регламенту. Для членов комиссий с правом совещательного голоса созданы все условия для работы. Согласно действующему законодательству они могут знакомиться с документами, непосредственно связанными с выборами, получать копии, но вот чего они категорически не могут делать, хотя всячески пытаются, это фотографировать документы, содержащие персональные данные. Эти попытки члены окружных комиссий, конечно, строго пресекают», – сказала Борисова.

Представители Татарстанского отделения КПРФ сегодня провели пресс-конференцию, на которой упрекнули представителей избирательных комиссий в совершении якобы неправомерных действий.

По словам представителя партии Артема Прокофьева, членам избирательных комиссий от КПРФ будто бы не дают знакомиться с подписными листами, представленными в комиссии представителями других партий.

По мнению Надежды Борисовой, своими действиями представители КПРФ всего лишь хотят лишний раз напомнить о себе в преддверии выборов в Государственный Совет Татарстана VI созыва. «Избирательная кампания вступила в свою активную фазу, накал борьбы между кандидатами возрастает с каждым днем. И здесь главное – не давать волю эмоциям, а четко следовать нормам законодательства, для всех участников избирательного процесса они прописаны», – подчеркнула секретарь ЦИК Татарстана.

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