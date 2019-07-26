В сточные воды Нижнекамска поселили живых датчиков чистоты воды – раков

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В стоках на выходе с биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима» поселили раков. Об этом в своем Instagram`e рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.





«Живые датчики чистоты воды на выходе с БОС. Все убедились», – подписал он пост, сопроводив публикацию хештегами #нижнекамск #Биологическиеочистные #нкнх #нижнекамскнефтехим #раки.



Глава организации также поделился фотографиями членистоногих, рассказав, что раки выполняют роль живых датчиков чистоты воды.





«Раки живут только в чистой воде. Поэтому мы их поместили в сток на выходе с БОС. Чтобы, помимо анализов, которые делаются ежедневно, еще и воочию убедиться в чистоте. Живут уже неделю. Чувствуют себя замечательно», — поделился подробностями Бикмурзин.



Отвечая на вопросы о содержании членистоногих, директор «Нижнекамскнефтехима» пояснил, что их подкармливают мясом. Подписчики нижнекамца положительно высказались об этой идее.

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