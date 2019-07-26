Лучшие методики образования детей с ОВЗ выявят на Республиканском фестивале инклюзивных практик

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Республиканский фестиваль инклюзивных практик приглашает специалистов основного и дополнительного образования, руководителей творческих коллективов и семьи, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, представить свои практики в области инклюзивного образования.

«В ходе фестиваля преподаватели дошкольного образования и учителя школ будут обмениваться опытом. Предусмотрены круглые столы, где будут обсуждаться проблемы и способы их решения», – рассказала ИА «Татар-информ» куратор фестиваля Любовь Фатхуллина.

Кроме того, она добавила, что фестиваль проводится для выявления лучших практик и технологий в области инклюзивного образования, способствующих успешному включению в образовательный и воспитательный процессы учащихся с особыми образовательными потребностями.

Фестиваль пройдет в два этапа: первый, отборочный (с 1 августа по 15 сентября) и второй, очный (9 и 10 октября). Работы принимаются по трем номинациям: «Лучшая учебная практика для общеобразовательного учреждения», «Лучшая практика семьи» и «Лучшая практика в области дополнительного образования».

Представленные материалы будут оцениваться по шести критериям: оригинальность, актуальность разработки, четкая формулировка целей и задач, качество работы, наличие практики своей разработки, наличие эффективности.

Республиканский фестиваль инклюзивных практик проводится Центром социально-гуманитарного образования в рамках реализации проекта «Общество взаимной заботы: особенный ребенок», получившего грант Президента России Владимира Путина.

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