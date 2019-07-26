В Высокогорском районе выбрали лучших операторов и зоотехников-селекционеров

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе состоялся 41-й Республиканский конкурс операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота и II Республиканский конкурс «Лучший по профессии среди зоотехников-селекционеров», пишут «Высокогорские вести».



Более 78 человек из 43 районов республики собрались на базе головного племенного предприятия «Элита» и продемонстрировали свои умения в этом трудном и необычном деле.





Открытие состоялось при участии министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова. Обращаясь к участникам, глава ведомства пожелал показать максимум умений и вернуться домой победителями.



«Сюда вы приехали уже победителями районных этапов. И встретят вас здесь как дорогих гостей», – сказал Марат Ахметов.



Теплые слова и пожелания удачи конкурсантам высказал и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. Он отметил, что такое мероприятие проходит здесь всегда на высоком уровне. Официальная часть конкурса завершилась яркими выступлениями артистов и общими фотографиями на память.





После концерта гости мероприятия ознакомились с новинками в мире селекционной работы с животными, а также с деятельностью головного племенного предприятия «Элита».



Далее конкурсанты состязались в нескольких этапах: сдаче теоретического материала и практической части, включая демонстрацию работы со спецтехникой в лабораторных условиях и этапы работы с коровами.



Операторы и селекционеры демонстрировали и подготовительную, и основную часть работы – показали знания по воспроизводству стада, содержанию и кормлению скота, подготовке коров и нетелей к отелу, а также практические навыки искусственного осеменения крупного рогатого скота.



Этапы конкурсов длились несколько часов, после чего судьи выбрали абсолютных чемпионов конкурсов. Имена победителей в различных номинациях объявили на церемонии закрытия и наградили дипломами, медалями и ценными призами.

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