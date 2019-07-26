Татар-информ

26 июля 2019, 15:22

Спорт

Участники рыболовного турнира «Тотальный спиннинг» поборются за приз в 1,6 млн рублей и лодку

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Спорт

Участники рыболовного турнира «Тотальный спиннинг» поборются за приз в 1,6 млн рублей и лодку

Фото: Михаил Захаров

Открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг» будет проходить 8-10 августа в Лаишевском районе Татарстана.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Победитель рыболовного турнира по ловле хищника спиннингом «Тотальный спиннинг» получит 1,6 млн рублей и лодку. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель оргкомитета соревнований Роман Маслов.

«В этом году весь призовой фонд турнира составляет более 3,5 млн рублей, это в совокупности денежные и материальные призы. Главный приз — это рыболовная лодка без мотора стоимостью 1 млн рублей. Победитель также получит более 1,6 млн рублей», — сообщил спикер.

Турнир пройдет 8 — 10 августа на акватории Куйбышевского водохранилища на базе отдыха «Бережок», находящейся в Лаишевском райне РТ.

К участию допускаются все желающие, на основании заявок, которые представляются в оргкомитет до начала турнира. Возраст спортсменов — не менее 14 лет.

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