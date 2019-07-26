Госдума ограничила права регионов на превышение электросетевых тарифов

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Госдума приняла закон, который ограничивает право регионов на превышение установленных предельных уровней тарифов на электроэнергию, в третьем чтении. Об этом сообщает Минэкономики Татарстана.

Принятая мера призвана исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии потребителя над параметрами, определяемыми Правительством РФ в прогнозе соцэкономического развития, «за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов».

«В настоящее время до 15% тарифных решений по услугам по передаче электрической энергии принимаются на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России», — отмечается на сайте Госдумы.

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