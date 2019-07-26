Компания «ВСК – Линия жизни» включена в перечень системно значимых страховщиков

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Департамент страхового рынка Центрального Банка Российской Федерации включил ООО «ВСК – Линия жизни» в перечень системно значимых страховых организаций. В список включаются компании, которые управляют значительными финансовыми активами. В отношении системно значимых страховщиков регулятор проводит помимо стандартных контрольно-надзорных мероприятий оперативный мониторинг имеющихся активов.

По итогам 2018 года «ВСК – Линия жизни» уверенно заняла шестое место среди крупнейших игроков сегмента страхования жизни, показав значительные темпы прироста страховых премий – в 1,77 раза, до 23,8 млрд рублей.

В основе динамичного роста бизнеса компании лежит в первую очередь активное развитие продуктовой линейки. В 2018 году компания выпустила две уникальные программы инвестиционного страхования жизни – «Линия роста. Рантье» и «Линия дохода», на долю которых пришлось более 35% от общего объема продаж ИСЖ. По итогам года по сборам ИСЖ компания заняла четвертое место на рынке.

«ВСК – Линия жизни» также пересмотрела условия работы с партнерами, в результате чего удалось повысить клиентскую ценность программ и расширить список партнеров (на сегодняшний день компания сотрудничает с 17 банками). Важным фактором успеха стал запуск продаж программ инвестиционного и накопительного страхования жизни в каналах группы ВСК. Во многом благодаря синергии с САО «ВСК» компания получила прямой доступ к целевому клиенту и возможность предложить решение на максимально выгодных условиях.

«Расширение и обновление продуктовой линейки остается нашей приоритетной задачей. Мы считаем необходимым следовать за рыночными тенденциями и учитывать изменения в потребностях клиентов. Сегодня “ВСК – Линия жизни“ предлагает сбалансированные продукты накопительного страхования жизни, совмещающие фиксированный набор страховых рисков, которые обеспечивают широкое покрытие, возврат взносов и умеренный доход. В ближайших планах компании – обновление стратегий в продуктах инвестиционного страхования жизни для повышения их эффективности для клиентов и партнеров», – прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «ВСК – Линия жизни» Олег Воляник.

Компании ООО «ВСК – Линия жизни», СК «ИНТЕРИ» и «БИН Страхование» входят в группу ВСК. Материнская компания страховой группы – САО «ВСК».

Страховой Дом ВСК (САО «ВСК») работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах Федерации. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и BB- – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.

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