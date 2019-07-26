Татар-информ

26 июля 2019, 13:43

Происшествия

Челнинская продавщица сантехники через «черную» бухгалтерию обманула магазин на миллион рублей

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Происшествия

Челнинская продавщица сантехники через «черную» бухгалтерию обманула магазин на миллион рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Челнинская продавщица сантехники через «черную» бухгалтерию обманула магазин 1 млн 180 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Челнинские известия».

«Деньги женщина выводила частями в течение полутора лет. Как удалось выяснить изданию, 41-летняя женщина, работающая в магазине сантехники, вела двойную бухгалтерию. Журналы в шкафу случайно обнаружила коллега и сообщила хозяину торговой точки», – сообщают «Челнинские известия».

Во время проверки установили, что за полтора года предприимчивый продавец провела мимо кассы 1 млн 180 тыс. рублей.

Свою вину женщина не признала – она оставила на столе ключи от магазина и больше не появлялась на рабочем месте. Кроме того, выяснилось, что подозреваемая не была официально трудоустроена и не подписывала договор материальной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Если вина челнинки будет доказана, ей может грозить до 10 лет лишения свободы и крупный штраф – до 1 млн рублей.
 

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