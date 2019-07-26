В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 совместно со Всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Казани лучшие российские короткометражные фильмы 2019 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G от Tele2. Самые креативные зрители смогут выиграть призы от оператора.

Tele2 выступит партнером шестого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Казани 26 и 27 июля. Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью технологии 4G. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду, в любой компании и в любом положении. За фотографию в самом необычном месте для кинопросмотра и самые креативные сториз зрителей ожидают призы от оператора. Для участия в конкурсе свое яркое и креативное фото необходимо выложить в Instagram с хештегами #КИНОподругимправилам и #tele2.

В дни работы фестиваля в парке Горького оператор пригласит модного казанского диджея, который будет радовать гостей площадки своими треками c 18:30 до 20:30. Представители оператора расскажут гостям мероприятия о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2».

Шестой ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1100 городов и населенных пунктов по всему миру. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих.

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