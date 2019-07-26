Пробную федеральную систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрят в Татарстане

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами внедрят в 12 пилотных регионах России, в том числе и в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Система ухода, которая предусмотрена национальным проектом «Демография», строится на нескольких принципах. Например, согласно федеральному проекту, медицинская и социальная помощь должна предоставляться пожилым с учетом личных предпочтений.

Внедрение системы долговременного ухода будет осуществляться в три этапа. В этом году – в Арском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском районах и в Набережных Челнах. В 2020 году систему внедрят в Альметьевском, Елабужском, Сабинском, Спасском, Тукаевском и Чистопольском районах. А в 2021-м – уже во всех 45 муниципальных образованиях республики.

Пилотными стали муниципальные районы, где работают учреждения социального обслуживания различных типов и в медицинских организациях имеются обученные врачи-гериатры либо специалисты, которые в текущем году пройдут обучение.

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