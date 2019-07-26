Татар-информ

26 июля 2019, 15:08

Общество

Жители казанского поселка Аметьево почти на сутки останутся без воды

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Общество

Жители казанского поселка Аметьево почти на сутки останутся без воды

Причиной отключения станет проведение работ на водопроводных сетях.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В понедельник, 29 июля, жители казанского поселка Аметьево почти на сутки останутся без воды. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Подача воды прекратится в 9 часов 29 июля, а возобновят ее только в 6 часов 30 июля.

Причиной отключения водоснабжения станет проведение работ на водопроводных сетях, отмечается в сообщении.

МУП «Водоканал» попросил жителей Аметьева заранее запастись водой. «Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – пояснили на предприятии. 

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