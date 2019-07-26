Ученый: В могильнике Аксубаевского района похоронены местные жители, а не люди-гиганты

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В древнем могильнике, обнаруженном неподалеку от села Старые Киязлы Аксубаевского района Татарстана, захоронены местные жители. Останков людей необычного роста в захоронении нет. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей (ИКОМОС) Рафаэль Валеев.

Беседа с журналистами состоялась на проходящем в Казани международном форуме, посвященном сохранению исторического наследия Центральной Азии и России. Валеев прокомментировал распространившиеся в социальных сетях слухи, что скелеты в Старокиязлинском могильнике оказались неестественно высокого роста – 2,8 или даже 3 метра.

«Эта информация не соответствует действительности, там захоронены местные жители. В этом могильнике предстоят большие антропологические исследования и многое другое. Есть информация, что там могут быть захоронения как домонгольского периода, так и золотоордынского. Но вещей нет, поэтому сложно говорить», – объяснил ученый.

При этом он подчеркнул, что случай с этим захоронением показал распространение ответственного отношения к культурно-историческим памятникам.

«Этот могильник обнаружили в результате хозяйственных работ. На территории республики строят много инфраструктуры – дороги, нефте- и газопроводы и так далее. Важно, что у нас ушла в прошлое тенденция, когда эти работы шли без предварительных археологических раскопок», – резюмировал Рафаэль Валеев.

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