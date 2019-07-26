Глубинный дренаж: функции, назначение и конструкция

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Дренаж представляет собой систему водоотводящих каналов, которые применяют, чтобы осушать территорию, защищать здания и участок вокруг него от осадочных и грунтовых вод. Такая система существенно продлевает срок эксплуатации объектов и защищает их технические характеристики.

Функции глубинного дренажа

Главная функция дренажной системы – собирать талые, дождевые и избыточные грунтовые воды с территории и отводить за ее пределы. Существуют два типа системы – поверхностная (открытая) и глубинная (закрытая). Первая необходима при глубоком залегании грунтовых вод, а также если на участке песчаная почва. Если грунт заболоченный, участок находится возле водоема или в низине, то лучше провести глубинный дренаж, в таком случае он более эффективен.



Когда требуется дренаж участка:

если местность располагается на крутом склоне – потоки воды после ливней могут размывать плодородную почву, так что необходимо установить дренаж;

если территория располагается в низине – в таком месте все воды сходят со склонов именно на участок, а жидкость не успевает впитываться;

если участок располагается на ровной поверхности, а вода не может стекать, только впитывается, но очень медленно.



Нужно насторожиться, если весной было замечено, что на участке постоянно скапливается большое количество воды: появляется множество луж, которые долго стоят и не сходят. Также нужно обратить внимание на состояние газона: здорова ли растительность, не преет ли она. Подобные сигналы свидетельствуют о необходимости монтажа качественной дренажной системы.

Типы дренажа:

местный – используется для защиты домов, подвалов, дорог и так далее (представлен тремя разновидностями – пластиновым, кольцевым и пристенным дренажами);

общий – его задача заключается в понижении уровня грунтовых вод на всем участке (включает головной, систематический и береговой дренажи).

Способы дренажного устройства могут быть открытого, закрытого, засыпного и глубинного типов.

Особенности глубинного дренажа

Глубинный дренаж представляет собой специальную систему каналов, которые проходят под землей и отводят воду в специально встроенные коллекторы или колодцы. Выделяют несколько схем для его установки:

по периметру участка;

по диагонали (в данном случае учитывается уклон местности, если он существует);

по зигзагам;

в центре участка, чтобы защищать дом от повышенной влажности.



Главные элементы системы – трубы дренажные разного типа. Их выбирают в зависимости от условий на местности, почвы, уровня расположения грунтовых вод, климатических условий. Рекомендуется проектировать и устанавливать систему еще на стадии закладывания фундамента дома. Трубы закладывают на глубине в 1–1,5 метра. Их соединяют с колодцами или коллекторами.

В некоторых ситуациях не обойтись без глубинного дренажа. В противном случае фундамент начнет проседать, а газон вокруг дома испортится из-за постоянных луж. Лучше всего заранее продумать данный момент и установить дренажную систему.