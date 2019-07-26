Татар-информ

26 июля 2019, 12:55

Происшествия

В Башкирии погиб водитель легковушки из Татарстана, который на перекрестке протаранил внедорожник

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Происшествия

В Башкирии погиб водитель легковушки из Татарстана, который на перекрестке протаранил внедорожник

Фото: инстаграм

Смертельная авария произошла накануне ночью на 57-м км автодороги Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Башкирии погиб водитель легковушки из Татарстана, который на перекрестке протаранил внедорожник «Рендж Ровер». Об этом сообщается на официальной странице Госавтоинспекции Башкирии в Инстаграме.

«Смертельная авария произошла накануне около полуночи на 57-м км автодороги Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка. 32-летний житель Татарстана за рулем "Лады Ларгус" на перекрестке, предположительно, не уступил дорогу внедорожнику "Рендж Ровер", имевшему преимущество, и совершил с ним столкновение», – уточняется на странице в соцсети.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летняя мать погибшего мужчины, которая находилась на пассажирском сиденье, с многочисленными травмами госпитализирована.

Причины ДТП устанавливаются.
 

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