В Казани из-за ЧЕ по триатлону ограничат движение по ряду улиц

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Из-за проходящего в Казани с 26 по 28 июля чемпионата Европы по триатлону на дистанции спринт будет ограничено движение по ряду улиц города. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление исполкома столицы Татарстана сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, в субботу, 27 июля, движение транспорта с 10 до 14 часов будет перекрыто по улицам Батурина и Кремлевская набережная от улицы Саид-Галеева до улицы Дзержинского (полностью с возможностью сквозных проездов с улицы Миславского); по участку улицы Дзержинского от улицы Миславского до улицы Чернышевского; на участке улицы Чернышевского, ограниченном четной и нечетной сторонами улицы Дзержинского; по части улицы Кремлевская от Кремля до улицы Кави Наджми (полностью с возможностью сквозных проездов с улиц Чернышевского и Мусы Джалиля); по участку улицы Кави Наджми от улицы Кремлевская до улицы Профсоюзная; по части улицы Профсоюзная от улицы Кави Наджми до площади 1 Мая (полностью с возможностью сквозных проездов с улицы Мусы Джалиля и площади 1 Мая); по участку улицы Баумана от площади 1 Мая до улицы Батурина.

На следующий день – в воскресенье, 28 июля, будет ограничен проезд транспорта по Кремлевской дамбе. В том числе окажутся перекрыты улица Декабристов в направлении Московского района до проспекта Ибрагимова (полторы правые полосы с возможностью сквозных проездов с улиц Чистопольская и Мулланура Вахитова); проспект Ибрагимова от улицы Чистопольская до пересечения с улицей Восстания (три правые полосы с возможностью сквозного проезда с улицы Волгоградская); улица Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Чистопольская; улица Чистопольская от кругового движения улица Сибгата Хакима – улица Чистопольская до съезда к стадиону «Казань Арена»; территория вокруг стадиона «Казань Арена», проспект Фатыха Амирхана (съезд с проспекта Фатыха Амирхана от улицы Алексея Козина до улицы Сибгата Хакима).

Кроме того, 28-го числа окажется ограничено движение по мосту Миллениум; по части улицы Вишневского от улицы Сибгата Хакима до улицы Николая Ершова в направлении центра (полторы правые полосы); по улицам Николая Ершова и Карла Маркса – от улицы Вишневского до улицы Толстого в направлении движения к площади Свободы (полторы правые полосы); по улице Большая Красная (полностью с возможностью сквозных проездов с улиц Жуковского, Гоголя, Япеева, Карла Фукса, Театральная и Пушкина); по участку улицы Батурина от улицы Большая Красная до Кремлевской дамбы.

Также из-за триатлона с 7 до 14 часов 27 июля и с 6 до 15 часов 28 июля в акватории реки Казанки между территорией Центра семьи «Казан» и Кремлевской набережной ограничат движение маломерных судов от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

Помимо этого, в сообщении пресс-службы мэрии отмечается: «<…> с 26 по 28 июля в Казани будет временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов <…>».

Так, с 10 до 14 часов 27-го числа и с 7 до 17 часов 28-го числа автобусы №№ 22, 28 и 89 будут следовать по улицам Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачная, площади Тысячелетия и далее по маршрутам, в обратном направлении - по площади Тысячелетия, улицам Лево-Булачная и Пушкина, а далее по маршрутам.

С 7 же до 17 часов 28 июля после закрытия проспекта Ибрагимова от улицы Чистопольская до пересечения с улицей Восстания в направлении улицы Восстания автобусы №№ 15, 22, 29, 35 и 62 будут следовать по улицам Декабристов и Восстания, а далее по маршрутам.

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