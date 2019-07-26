Благотворительный фонд из Татарстана первым из российских официально признали в Афганистане

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Впервые за всю историю российско-афганских отношений деятельность российской некоммерческой организации – Благотворительного патриотического фонда мусульман – официально признана исламской республикой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

«Этому поспособствовала наша активная гуманитарная деятельность, а также многочисленные встречи с представителями духовенства, бизнеса и государственных структур Афганистана. Конечно, свою роль сыграл и Татарстан, где они увидели богатый опыт многовекового добрососедства представителей мировых религий», – пояснил Хабибуллин.

По законам Афганистана деятельность международных фондов на территории страны строго регламентирована.

«До этого у нас в Афганистане работали представители по доверенности. Мы вынуждены были работать через контрагентов – другие фонды, которые имели регистрацию в исламской республике. Сегодня в Афганистане очень много гуманитарных программ реализуют ООН, Международный красный крест и другие международные организации, которые зарегистрированы в Афганистане», – добавил руководитель фонда.

Сегодня в исламской республике работают более 1000 неправительственных (некоммерческих) фондов из 42 стран мира. Первым из подобных российских организаций был зарегистрирован Благотворительный патриотический фонд мусульман.

«В Афганистане самый сложный процесс признания и регистрации фондов в мире. Сейчас мы сами напрямую будем работать, а также оказывать услуги другим фондам, у которых отсутствует регистрация в Афганистане. По международной деятельности мы выбрали самый сложный регион. Как говорят дипломаты: если в Афганистане получится реализовать гуманитарный проект, то в других странах он точно запустится», – заключил Рустам Хабибуллин.

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