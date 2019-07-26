ПСО «Казань» продолжает строить космодром Восточный, несмотря на дожди

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Несмотря на идущие на Дальнем Востоке продолжительные дожди, на космодроме Восточный продолжается строительство стартового комплекса ракеты «Ангара», к которому привлечено производственно-строительное объединение «Казань». Об этом со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщает РИА Новости.

«Льет месяц уже. <...> Это место, где 310 солнечных дней в году. Может, климат поменялся. Заливает котлованы, техника работает, очень тяжело», – рассказал Рогозин.

Руководитель Роскосмоса уточнил, что работы на космодроме Восточный идут в соответствии с планом: в 2022 году строительство должны завершить и начать готовиться к пуску ракеты-носителя «Ангара», который намечен на 2023 год.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», контракт Роскосмоса с ПСО «Казань» на строительные работы на космодроме был заключен в 2018 году.

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