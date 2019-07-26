Включение татарстанских объектов Шелкового пути в список ЮНЕСКО может затянуться на десятилетия

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В Поволжье расположены два десятка объектов, которые могут попасть под защиту ЮНЕСКО в рамках Шелкового пути. Часть из них находится в Татарстане, однако процесс их включения в список Всемирного наследия может растянуться на долгие годы. Об этом шла речь на проходящем в Казани международном форуме, посвященном сохранению исторического наследия Центральной Азии и России.

Мероприятие, проходящее в стенах КФУ, собрало десятки ученых и экспертов. Перед началом рабочей части форума они рассказали журналистам о включении в список ЮНЕСКО татарстанских объектов на маршруте Шелкового пути.

«Сегодня здесь присутствуют представители института ЮНЕСКО, которые занимаются сохранением культурного наследия, находящегося на маршрутах Великого шелкового пути. Страны, где процесс уже дал результаты, – Китай, Киргизия и Казахстан – более 15 лет готовились к включению в список ЮНЕСКО своих памятников на этом маршруте», – рассказал вице-президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей (ИКОМОС) Рафаэль Валеев.

Он добавил, что в России эта работа пока находится на начальной стадии. Процесс осложняется обширной географией российского участка Шелкового пути.

«В России это порядка 32–40 регионов, через которые шел этот исторический маршрут», – объяснил Валеев.

Одним из ключевых участков Шелкового пути являлся Великий волжский путь, который в древности играл трансконтинентальную роль. В Татарстане на этом маршруте есть целый ряд ярких культурно-исторических объектов – древние города Биляр, Сувар, Елабуга и другие памятники, отметил директор Института археологии АН РТ Айрат Ситдиков.

«В целом в Поволжье насчитывается 20 таких объектов, которые могут претендовать на включение в список ЮНЕСКО в рамках Шелкового пути. Однако для этого нужны очень серьезные исследования», – подчеркнул Ситдиков.

По его словам, подготовка необходимых исследований и документов может занимать от нескольких лет до десятилетий. Многое зависит и от уровня государственной поддержки.

«Если вопрос будет поставлен на государственный уровень, то это может занять пять-семь лет. Если же тема останется на общественных началах, то процесс может растянуться на десятилетия», – заключил ученый.

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