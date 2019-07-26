Авиарейс Казань – Хельсинки прекратит работу с сентября

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Авиакомпания Finnair решила закрыть авиарейс Казань – Хельсинки. Соответствующую информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Последний полет в Казань состоится 15 сентября», – сообщили в Finnair.

По словам представителя авиакомпании, помимо Казани будут отменены рейсы в Екатеринбург и Самару.

«Полеты в эти города не оправдали финансовых ожиданий Finnair. Высвобожденные ресурсы будут направлены на новые летние направления компании – Порто, Бордо и Болонья, которые стоят в полетном плане уже на следующее лето», – сообщила пресс-секретарь компании Манти Вяятяйнен-Перейра финской телерадиокомпании Yle.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 30 октября из Казани откроется прямой рейс в Будапешт.

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