Полпред Президента РФ в Поволжье соберет в Казани совет по развитию туризма в округе

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров проведет в Казани заседание окружного совета по развитию в Поволжье внутреннего и въездного туризма. Подготовку к совету обсудили на заседании рабочей группы с участием первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи с регионами округа. В мероприятии приняли участие представители регионов, федеральных министерств и ведомств, а также члены Русского географического общества. Татарстан на заседании представляли главный федеральный инспектор Ренат Тимерзянов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров.

«Так, выступая на заседании, Рустам Нигматуллин напомнил, что Татарстан в течение последних лет неоднократно признавался лидером по развитию туризма среди регионов РФ. <…> в 2018 году по итогам Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге регионов Российской Федерации. Также Татарстан стал победителем премии National Geographic Traveler Awards 2018 в номинации “Российский гастрономический туризм”», – отметили в пресс-службе.

Турпоток в республику за 2018 год составил 3,4 млн человек, что на 9,6% больше показателя 2017 года, а объем платных услуг в сфере туризма вырос на 37% – до 28,3 млрд рублей.

В своем докладе заместитель полпреда Президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий отметил, что рассматриваемая тема имеет для округа большое значение. В Татарстане находятся такие центры притяжения туристов, как Казанский Кремль, Булгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, включенные в список ЮНЕСКО. В Нижегородской области находятся всемирно известные Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и Свято-Успенский монастырь Саровской пустыни. Особенностью округа является прохождение по его территории крупных водных артерий, в первую очередь рек Волга и Кама, позволяющих развивать речной круизный туризм.

В ходе совещания были обсуждены план деятельности рабочей группы, структура доклада и перечень вопросов для формирования информационно-аналитических материалов к заседанию совета.

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