Правительство РФ утвердило порядок оценки эффективности руководителей регионов

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Правительство России утвердило порядок оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства.

«Результаты такой оценки позволят принимать обоснованные решения по распределению субъектам Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых ими за отчетный период значений установленных показателей», – отмечается в справке к документу.

В соответствии с указом Президента России, глав регионов оценят по нескольким критериям. Среди них – рост инвестиций, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, доступность жилья, рост производительности труда, качество окружающей среды и ряд других.

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