Врачи Набережных Челнов за 14 минут прооперировали пациента и спасли его от смерти

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Минувшей ночью врачи больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов за 14 минут спасли пожилого мужчину от смерти. Об этом сообщается на официальной странице клиники в соцсети Instagram.

Ночью 65-летний житель Автограда вышел на балкон подышать свежим воздухом и почувствовал резкую нестерпимую боль в груди. Мужчина вызвал скорую помощь, и через несколько минут его доставили на операционный стол к врачам БСМП.

Кардиореаниматолог Дмитрий Чайко и ретгенэндоваскулярный хирург Ирек Шарипов экстренно собрали бригаду и приступили к коронарографии, чтобы определить, где именно произошла закупорка сосуда.

Как только пораженный участок был найден, медики решили сразу же установить стент, который при попадании в место закупорки раздувает и поддерживает сосуд в открытом состоянии. Такой своеобразный протез позволяет восстановить кровоснабжение и избежать смертельного исхода.

В среднем, по данным медиков, данная процедура в БСМП занимает 33 минуты. Согласно европейским стандартам, такая процедура занимает около часа.

Сегодня ночью врачи БСМП Челнов выполнили все необходимые манипуляции за 14 минут. На данный момент состояние пациента стабилизировано, в ближайшее время его переведут в обычную палату.

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