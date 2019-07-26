Прокуратура РТ нашла нарушения в работе с инвалидами Фонда социального страхования

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Прокуратура РТ обнаружила ряд нарушений в работе регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ в вопросах соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Во время проверки выявлены факты несвоевременного заключения государственных контрактов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Кроме того, организации ненадлежащим образом делали прогнозы количества получателей средств реабилитации», – уточнил Галиев.

Также надзорное ведомство выяснило, что сотрудники фонда не следили за исполнением поставщиками обязательств по контрактам. Так, контракты на закупку заключались с опозданием, что является нарушением законодательства о контрактной сфере закупок. Из-за этого первоначальные результаты торгов отменялись антимонопольной службой, и приходилось проводить торги заново.

По результатам проверки надзорное ведомство внесло в адрес руководителя регионального отделения ФСС представление об устранении выявленных нарушений и о привлечении ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



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