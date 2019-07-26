Минпромторг РФ рассчитывает сохранить обанкротившийся Казанский завод синтетического каучука

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Признанный банкротом Казанский завод синтетического каучука должен продолжить свою деятельность, уверены в Министерстве промышленности и торговли России. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, сообщает РБК-Татарстан.

По словам Евтухова, руководство Минпромторга РФ рассчитывает, что совет кредиторов примет решение о продолжении производственной деятельности завода, в том числе и для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа.

«Уверен, мы просто обязаны сохранить одно из старейших предприятий нашей страны. Завод основан в 1936 году, является знаковым для Казани. Поэтому вместе с ВЭБом мы ищем и найдем способ нормализовать ситуацию вокруг “КЗСК“», – подчеркнул замминистра.

В частности, пояснил собеседник издания, речь идет о поисках стратегического инвестора и субсидировании производственной деятельности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Арбитражный суд Татарстана признал Казанский завод синтетического каучука банкротом и постановил открыть конкурсное производство.

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