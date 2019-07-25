На набережной Кабана покажут фильм «Курбан-роман» и проведут встречу с режиссером Галицкой

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 26 июля, на набережной озера Кабан состоится показ фильма «Курбан-роман» от киностудии «Татфильм». Об этом сообщается в Instagram’e набережной.
Кинолента повествует о непростых отношениях двух братьев – талантливых татарских музыкантов Марса и Юсуфа. Однажды их подруга – балерина Марыся смертельно заболевает, и Юсуф решает принести в жертву животное во время празднования Курбан-байрама, что приводит к примирению братьев.
После показа состоится встреча с режиссером и продюсером Мариной Галицкой.
Начало показа запланировано на 21 час. В случае плохой погоды мероприятие может быть отменено. «Проверьте аккаунт @kabanlake за час до начала», – предупреждают организаторы.
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Завтра, в 21:00 пройдет показ фильма «Курбан-байрам» от Татфильм. ⠀ Фильм рассказывает о непростых отношениях двух братьев — Марса и Юсуфа, талантливых татарских музыкантах. Однажды их подруга балерина Марыся смертельно заболевает, и Юсуф решает принести в жертву животное во время празднования Курбан-байрам, что приводит к примирению братьев. ⠀ После показа состоится встреча с режиссером и продюссером Мариной Галицкой. ⠀ #озерокабан #кабанкуле #kabanlake #киноказань #казань #kazan