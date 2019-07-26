Татар-информ

26 июля 2019, 12:05

Происшествия

Следователи выясняют, как человеческие останки из другого региона оказались в Набережных Челнах

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Происшествия

Следователи выясняют, как человеческие останки из другого региона оказались в Набережных Челнах

Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила семь фрагментов, в том числе позвоночный столб и элементы бедренной кости.

(Набережные Челны, 26 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Следователи выясняют, как человеческие останки из другого региона оказались в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель руководителя Набережночелнинского подразделения СУ СК РФ по РТ Ильдар Шакиров. 

Останки обнаружил экскаваторщик в районе очистных сооружений на улице Шлюзовой во время разгрузки песка, который, как выяснилось, завезли из пяти разных месторождений.

«По этой причине сегодня даже неизвестно, из какого региона в Челны прибыли человеческие останки», — отметил представитель Следственного комитета.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила семь фрагментов, в том числе позвоночный столб и элементы бедренной кости.

Причину смерти, по словам следователей, установить будет непросто: человек мог утонуть, либо его тайно захоронили в песке. Идентификация личности зависит от того, сколько лет кости пролежали в песке. При длительном пребывании в недрах могут возникнуть серьезные трудности с опознанием человека. Останки отправили на экспертизу, которая займет несколько месяцев.

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