Нижнекамские туристы смогут вылетать в Анталью по воскресеньям

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). С 4 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» приступит к выполнению чартерных рейсов в Анталью из аэропорта «Бегишево». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Новая чартерная программа будет выполняться в текущем весенне-летнем сезоне с частотой один рейс в неделю, по воскресеньям, с 4 августа по 13 октября включительно», – отмечается в сообщении.

Перевозить отдыхающих будут лайнеры Airbus A321, рассчитанные на 220 пассажиров. Билеты уже поступили в продажу – в основном, в составе турпутевок TUI.

В компании отмечают, что это самое популярное направление. Новый рейс запущен дополнительно к уже выполняемым по понедельникам, средам, пятницам и субботам, отмечает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что аэропорт «Бегишево» возобновит прямые авиарейсы в Стамбул.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.