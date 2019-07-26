Татар-информ

26 июля 2019, 10:26

Экономика и финансыОбщество

Исполком Казани отклонил проект первого участка второй ветки метро

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Экономика и финансыОбщество

Исполком Казани отклонил проект первого участка второй ветки метро

Фото: архив

Проект планировки и межевания территории направлен на доработку.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Исполнительный комитет Казани решил отклонить проект планировки и межевания территории по первому участку второй линии метрополитена столицы Татарстана и направить его на доработку.

Соответствующее постановление исполкома города, подписанное 12 июля этого года его руководителем Денисом Калинкиным, опубликовано в сборнике документов муниципального образования Казани.

В документе, в частности, говорится: «Отклонить проект планировки и межевания территории объекта “Первый участок второй линии метрополитена г. Казани от станции метро "Улица Ю. Фучика" до станции метро "Улица Академика Сахарова" и направить его на доработку с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений».

При этом ранее в Главном инвестиционно-строительном управлении РТ рассказали, что подготовительные работы по строительству первого участка второй ветки метро уже ведутся в столице Татарстана

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что создатели нового Генерального плана Казани предусмотрели создание 26 новых станций метро.

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