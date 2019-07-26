До Казани добрался смог от лесных пожаров в Сибири

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). До Казани добрался смог от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе и Западной Сибири. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Специалистами Прикамского территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ был проведен мониторинг с применением квадрокоптера и передвижной экологической лаборатории. Взяты пробы атмосферного воздуха», – уточнили в пресс-службе министерства.

По данным передвижной экологической лаборатории, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Как удалось установить специалистам Минэкологии совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и управления Гидрометслужбы, причиной смога стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе и Западной Сибири.



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