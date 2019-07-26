Стартовал прием заявок на VK Hackathon 2019

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Открылся прием заявок на российский хакатон VK Hackathon 2019. В этом году марафон проходит в пятый раз, отмечают организаторы.

150 команд представят свои работы на хакатоне, который пройдет с 27 по 29 сентября в выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге. Всего в этом году заявлено шесть направлений: «Благотворительность», «Культура», «Медиа», «Путешествия», «Технологии» и «Финтех».

Для участия нужно собрать команду от двух до четырех человек и отправить до 6 сентября свою заявку, в которой должны быть указаны выбранное направление, задание и идея его решения. Список отобранных команд будет опубликован 9 сентября в сообществе по событию. Общий призовой фонд составит 2 млн рублей.

Заявку можно заполнить в сервисе на базе VK Mini Apps: vk.cc/hack.

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