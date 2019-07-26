(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Татарстанский фильм «Байгал» примет участие в международном кинофестивале «Комеш Акбузат» в Уфе. Программа размещена на сайте мероприятия.

Фестиваль национального, этнического и мотивационного кино пройдет в столице Башкортостана с 24 по 27 августа. В программу вошли 48 фильмов из регионов России и зарубежных стран. Кинофорум откроется показом фильма Булата Юсупова «Первая республика», выпущенного в Башкортостане к 100-летию образования Башкирской АССР.

Жюри возглавляет народной артист России Сергей Шакуров. В качестве гостя на фестиваль приглашена директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Кроме того, среди гостей фестиваля можно будет увидеть Селима Байрактара, известного телезрителю по роли Сюмбюль-аги в сериале «Великолепный век». В прошлом году Селим Байрактар был гостем Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Режиссер фильма «Байгал» – Ильдар Ягафаров. Автор сценария – Мансур Гилязов. Картина удостоена специального приза международного кинофестиваля «Кинотавр», на КМФМК-2019 стала победителем в номинации «Лучшая операторская работа» и получила приз мэра Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.