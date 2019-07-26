В Роспотребнадзоре рассказали, как облегчить симптомы аллергии на пыльцу

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Лето — настоящее испытание для людей, страдающих от аллергии на пыльцу деревьев и трав, поэтому специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций по облегчению симптомов поллиноза.

Основные проявления сезонной аллергии — насморк, приступы чихания, отечность и зуд век.

«Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений», — говорится в сообщении службы.

Аллерголог-иммунолог сможет выявить аллергены, вызывающие реакцию, и сможет назначить лекарственные препараты. Также следует регулярно наблюдаться у врача — не только в летнее или весеннее время, но и вне сезона обострения.

Период цветения каждый год разнится, поэтому полезно отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе с помощью специальных интернет-ресурсов.

«Наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения», — отмечают специалисты.

Чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой, следует ограничить время пребывания на улице и избегать выездов на природу. Кроме того, облегчить реакцию на пыльцу может установка в доме системы для фильтрации и очистки воздуха и специальных сеток на окна, а также ежедневная влажная уборка.

После возвращения домой необходимо принять душ, вымыть голову и сменить одежду, промыть глаза и нос физиологическим раствором.

«Избегайте употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, мёда (многие растительные продукты имеют в своем составе родственные молекулы, которые становятся причиной перекрестных реакций)», — отметили специалисты.

Также людям с поллинозом нельзя применять фитотерапию и пользоваться косметическими средствами, которые содержат натуральные растительные компоненты.

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