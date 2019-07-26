Уже четвертый грузин – Ника Кипиани пополнил ряды «Рубина»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» подписал контракт с 22-летним спортсменом Никой Кипиани, сообщает пресс-служба команды.

«Подписан контракт на один год с 22-летним российским полузащитником Никой Кипиани. Ника будет выступать за “Рубин” под номером 70», – говорится в сообщении клуба.

Ника Кипиани родился в Тбилиси. Он играет на позициях полузащитника и нападающего.

Игрок выступал за дубль «Локомотива» (Москва), а также за кипрские команды «Этникос», «Эрмис» и «Омония», «Рустави» (Грузия) и российские юношеские сборные.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого в состав «Рубина» вошли полузащитник Зурико Давиташвили, нападающий Бека Микелтадзе и полузащитник Хвича Кварацхелия.

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