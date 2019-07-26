В казанской мэрии утвердили проект планировки Адмиралтейской слободы

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Проект планировки «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода» был утвержден властями Казани. Постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов.

Ставятся цели сохранить историческую среду, повысить привлекательность района и экореабилитировать старое русло Казанки. Предполагается провести различные мероприятия по восстановлению водных объектов и городских парков, редевелопмент и вынос промышленных предприятий и коммунально-складских объектов. Площадь озелененных территорий общего пользования будет увеличена с 9,3 до 72,46 гектара.

Также планируется ввести в пределах территории 176 606 кв. метров нового жилья. После освобождения территории Казанским вертолетным заводом, ОАО «Сантехприбор» здесь должны построить жилые дома от 4 до 9 этажей. Кроме того, в постановлении говорится о строительстве новых детских садов, общеобразовательной школы на 1501 место, поликлиники и других объектов.

Площадь территорий — 349,2 гектара.

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