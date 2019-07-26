В Госжилфонде не исключили возможность открытия новых офисов

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Республиканский Госжилфонд может расширить сеть своих офисов, если в этом будет потребность со стороны населения. Пока же участникам жилищных программ дали возможность отправлять документы онлайн, а в будущем их ждет новая мобильная версия сайта. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор Госжилфонда РТ Марат Зарипов.

«Если будет потребность — мы, конечно, рассмотрим такую возможность. Если реальной необходимости нет — тогда это неэффективное расходование средств, этого мы себе позволить не можем», — объяснил Зарипов.

По его словам, открытие дополнительного офиса в «Салават Купере» было обусловлено высокой концентрацией населения района — на сегодняшний день там проживает более 9 тысяч семей.

«Мы рассматриваем и другие возможности улучшения работы с участниками жилищных программ: в июле запустили возможность оформления документов онлайн, сейчас работаем над улучшением основного сайта и созданием его мобильной версии. Вся эта работа направлена на удобство, экономию времени и комфорт потребителя», — подчеркнул Марат Зарипов.

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