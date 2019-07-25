Татар-информ

26 июля 2019, 08:20

Экономика и финансы

Татарстанские соципотечники могут получить новые льготы

Рекомендуем

Экономика и финансы

Татарстанские соципотечники могут получить новые льготы

Фото: архив

Госжилфонд изучает возможность участия в программах поддержки сельчан, а также многодетных и молодых семей.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанцы, участвующие в программе социальной ипотеки, в будущем смогут рассчитывать на дополнительную поддержку. Рассмотрением вариантов сейчас занимается Госжилфонд РТ. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор организации Марат Зарипов.

«Мы сейчас изучаем возможность участия Фонда в федеральной программе „Семейная ипотека“ и в программе „Улучшение жилищных условий на селе“ по линии Минсельхоза. Также ведется совместная работа с Министерством молодежи по запуску новой программы для молодых семей», — отметил Марат Зарипов.

Другой важной мерой поддержки может стать участие ГЖФ в новой программе компенсации ипотеки в размере 450 тыс. рублей для семей, где родился третий и последующие дети. Последняя заработала в стране с 2019 года.

«Сейчас специалисты Фонда изучают необходимые требования для участия в данной программе. Дополнительная льгота существенно сократила бы платежи многодетных семей, и мы заинтересованы принимать эти сертификаты», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил — в случае, если Госжилфонд будет принимать новую компенсацию и материнский капитал, семьи с тремя детьми смогут получить от государства на решение квартирного вопроса 900 тыс. рублей. При этом в программе социальной ипотеки есть дополнительная поддержка республиканских властей — 200 тыс. рублей на каждого рожденного ребенка, итого еще 600 тысяч. 

«Учитывая, что средняя цена трехкомнатной квартиры в „Салават Купере“ составляет 2,9 млн рублей, государственная поддержка позволит оплатить более чем половину стоимости квартиры. Это будет очень хорошая мера поддержки», — резюмировал Марат Зарипов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам ЖКХ
Новости дня
09:57
Скончалась основательница челнинского центра «Рак победим» Румия Таймасова

До своего 52-го дня рождения женщина не дожила всего четыре дня.

09:52
Татарстанский фильм «Байгал» примет участие в международном кинофестивале

Фестиваль национального, этнического и мотивационного кино «Комеш Акбузат» пройдет с 24 по 27 августа в Уфе.

09:36
Стартовал прием заявок на VK Hackathon 2019
09:23
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о чемпионате Европы по триатлону на дистанции спринт

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:20
В Роспотребнадзоре рассказали, как облегчить симптомы аллергии на пыльцу
09:15
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о рыболовном турнире «Тотальный спиннинг. Казань 2019»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:04
Уже четвертый грузин – Ника Кипиани пополнил ряды «Рубина»

22-летний футболист будет выступать в казанском клубе под номером 70.

08:50
В Госжилфонде не исключили возможность открытия новых офисов

Участники жилищных программ ГЖФ с июля могут подать документы онлайн, вскоре для них создадут мобильную версию сайта.

08:20
Татарстанские соципотечники могут получить новые льготы

Госжилфонд изучает возможность участия в программах поддержки сельчан, а также многодетных и молодых семей.

08:15
В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам ЖКХ

Горячая линия будет посвящена новым тарифам на коммунальные услуги.

08:00
По нацпроекту в 2019 году в Татарстане отремонтируют более 200 км дорог

Ремонт проведут на дорогах регионального значения, в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

07:50
Татарстанским соципотечникам вернут возможность использования маткапитала

Погашение соципотеки средствами маткапитала было ограничено с весны из-за изменений в федеральных законах.

07:30
С начала года Госжилфонд РТ построил 65 новых домов на 2,5 тыс. квартир

В течение 2019 года ГЖФ намерен сдать 165 домов, более 40 из них уже сейчас в высокой степени готовности.

07:10
Будущий строитель аэродромов из Нижнекамска защитит российский флаг на мировом WorldSkills

На региональном этапе WorldSkills Russia Ильназ занял первое место, на национальном чемпионате — «бронзу».

06:58
В казанской мэрии утвердили проект планировки Адмиралтейской слободы

Согласно документу, ставятся цели сохранить историческую среду, повысить привлекательность района и экореабилитировать старое русло Казанки.

06:28
Объем выданных микрозаймов в первую половину 2019 года увеличился почти втрое

Господдержку получили предприниматели из 40 районов республики, а также из Казани.

06:14
Альметьевский ансамбль скрипачей «Фантазия» удостоился Гран-при международного конкурса

На конкурс съехались солисты и коллективы из Новоуральска, Кемерово, Красноярска, Уфы, Самары, Сызрани, Рязани и других городов России.

05:28
Опасную свалку ртутных ламп обнаружили в Набережных Челнах

Фото со свалкой отработанных ртутьсодержащих ламп прислал местный житель.

04:38
Представители турфирм со всей России научились делать куклы-обереги в Лаишевском районе

Представители турфирм со всей России остались в восторге от экскурсий по селам Лаишевского района.

03:22
Нижнекамские шины вошли в число лучших товаров Татарстана

Шину «КАМА 1260-2» традиционно используют на грузовиках «КАМАЗ» и «Урал».

02:09
Арт-команда «Фрукты» проведет в Альметьевске Лабораторию уличного искусства «Орнаменты города»

На занятиях ребята узнают о разных жанрах паблик-арта и уличного искусства, а также проведут коллективное исследование пространства города.

01:31
Проект «Вежливые люди» выявит в Заинске лучшие и худшие организации в бюджетной сфере

В Заинском районе стартовал проект «Вежливые люди».

00:13
Жительница Тетюшей удостоена двух грантов Росмолодежи

Тетюшанка получила персональный грант на реализацию своих проектов 150 тыс. рублей, а также грант в 2 млн рублей – на реализацию командного проекта.

25.07 23:43
В пяти дворах Верхнеуслонского района проведут благоустройство по программе «Наш двор»

Проект по благоустройству дворов в Западном микрорайоне райцентра нашел поддержку у депутата Госсовета РТ от партии «Единая Россия».

25.07 23:11
Служба судебных приставов Нижнекамска переедет в другое здание

Переезд и внедрение современных технологий в работу максимально упростит рабочий процесс.

События