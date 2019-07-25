Татарстанские соципотечники могут получить новые льготы

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанцы, участвующие в программе социальной ипотеки, в будущем смогут рассчитывать на дополнительную поддержку. Рассмотрением вариантов сейчас занимается Госжилфонд РТ. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор организации Марат Зарипов.

«Мы сейчас изучаем возможность участия Фонда в федеральной программе „Семейная ипотека“ и в программе „Улучшение жилищных условий на селе“ по линии Минсельхоза. Также ведется совместная работа с Министерством молодежи по запуску новой программы для молодых семей», — отметил Марат Зарипов.

Другой важной мерой поддержки может стать участие ГЖФ в новой программе компенсации ипотеки в размере 450 тыс. рублей для семей, где родился третий и последующие дети. Последняя заработала в стране с 2019 года.

«Сейчас специалисты Фонда изучают необходимые требования для участия в данной программе. Дополнительная льгота существенно сократила бы платежи многодетных семей, и мы заинтересованы принимать эти сертификаты», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил — в случае, если Госжилфонд будет принимать новую компенсацию и материнский капитал, семьи с тремя детьми смогут получить от государства на решение квартирного вопроса 900 тыс. рублей. При этом в программе социальной ипотеки есть дополнительная поддержка республиканских властей — 200 тыс. рублей на каждого рожденного ребенка, итого еще 600 тысяч.

«Учитывая, что средняя цена трехкомнатной квартиры в „Салават Купере“ составляет 2,9 млн рублей, государственная поддержка позволит оплатить более чем половину стоимости квартиры. Это будет очень хорошая мера поддержки», — резюмировал Марат Зарипов.

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