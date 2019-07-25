Татарстанским соципотечникам вернут возможность использования маткапитала

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Участвующие в соципотеке жители Татарстана вскоре снова смогут использовать материнские сертификаты для погашения части стоимости квартир. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор Госжилфонда РТ Марат Зарипов.

Он напомнил, что принятые в марте 2019 года изменения в федеральном законодательстве ограничили возможность людей направлять материнский капитал на погашение социальной ипотеки.

«Конечно, это стало больным вопросом для семей, планировавших направить средства материнского капитала на погашение существенной части стоимости квартиры», — отметил Зарипов.

По его словам, за прошедшие месяцы Госжилфонд провел большую работу, чтобы решить эту острую проблему.

«Сегодня можно уже говорить о конкретных результатах — новый механизм разработан, согласован и в ближайшее время планируем его запустить», — заключил Марат Зарипов.

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