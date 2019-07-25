С начала года Госжилфонд РТ построил 65 новых домов на 2,5 тыс. квартир

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В первом полугодии 2019 года Госжилфонд ввел в эксплуатацию 65 жилых домов. До конца года цифра вырастет до 165 домов на 7,8 тыс. квартир. Об этом в беседе с журналистами ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор Госжилфонда РТ Марат Зарипов.

Он отметил, что в прошлом году организация построила в республике почти 530 тыс. квадратных метров жилья. В итоге более 9,2 тыс. татарстанских семей улучшили свои жилищные условия.

«В первой половине текущего года мы уже ввели в эксплуатацию 65 домов на 2 тыс. 545 квартир общей площадью 147,3 тыс. квадратных метров и продолжаем активное строительство жилья по льготным условиям», — сообщил Марат Зарипов.

Говоря о планах Госжилфонда до конца года, он назвал цифру в 165 жилых домов на 7,8 тыс. квартир. Их общая площадь составит почти 440 тыс. квадратных метров.

«Как я говорил, 65 из них мы уже сдали. Еще 41 дом находится в высокой степени готовности, из них 21 — на стадии ввода в эксплуатацию», — заключил Зарипов.

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