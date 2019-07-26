Татар-информ

26 июля 2019, 08:15

Экономика и финансы

В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам ЖКХ

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Экономика и финансы

В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам ЖКХ

Горячая линия будет посвящена новым тарифам на коммунальные услуги.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан проведет горячую линию по вопросам ЖКХ, сообщили в компании. 

«В конце июля — начале августа татарстанцы получат счета-фактуры с новыми тарифами на коммунальные услуги. Подробнее об этих изменениях и разъяснения по другим вопросам собственники смогут получить по телефону: 8 (843) 236-29-97», — отметили в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ. 

Горячая линия пройдет 26 июля с 9:00 до 16:00.

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