В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам ЖКХ

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан проведет горячую линию по вопросам ЖКХ, сообщили в компании.

«В конце июля — начале августа татарстанцы получат счета-фактуры с новыми тарифами на коммунальные услуги. Подробнее об этих изменениях и разъяснения по другим вопросам собственники смогут получить по телефону: 8 (843) 236-29-97», — отметили в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Горячая линия пройдет 26 июля с 9:00 до 16:00.

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