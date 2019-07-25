Православные Нижнекамска познакомятся с новым епископом

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Православная община Нижнекамска встретит на этой неделе своего нового архиерея. Епископ Чистопольский и Нижнекамский Игнатий возглавит несколько богослужений в разных храмах. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Духовенство епархии уже познакомилось с владыкой – в начале недели священники и дьяконы встретились в кафедральном соборе Чистополя.





По словам метрополита Феофана, епископ Игнатий многие годы проходил различные послушания и предстоял у престола Божия.



«Он вырос в глубоко верующей семье, семье священника», – рассказал владыка Феофан, который тоже приехал помолиться.



В субботу утром (27 июля) новый архиерей совершит литургию в Покровском храме села Большое Афанасово, начало в 6.30. Вечером служба пройдет в городском храме Воскресения Христова, начало в 17.00. В воскресенье – в храме на Красном Ключе, в 5.00.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церковный обряд посвящения в чин избранному епископу Игнатию. Событие состоялось в Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре под Санкт-Петербургом.

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