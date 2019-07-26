В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о чемпионате Европы по триатлону на дистанции спринт

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 26 июля, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвящённая чемпионату Европы по триатлону среди профессионалов и любителей, который пройдет с 26 по 28 июля в Казани.

В мероприятии примут участие министр спорта РТ Владимир Леонов, генеральный директор и партнер компании IRONSTAR, член ЛОК ЧЕ по триатлону Андрей Кавун, президент Федерации триатлона России Петр Иванов, главный тренер сборной России по триатлону Игорь Сысоев, МСМК по триатлону, член сборной России по триатлону и участница чемпионата Александра Разаренова, МСМК по триатлону, член сборной России по триатлону и участник чемпионата Игорь Полянский.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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