В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о рыболовном турнире «Тотальный спиннинг. Казань 2019»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 26 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвящённая проведению открытого рыболовного турнира по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг. Казань 2019», который пройдет с 8 по 10 августа 2019 года в районе базы отдыха «Бережок» (33 км от Казани).

В мероприятии примут участие председатель оргкомитета открытого рыболовного турнира по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг. Казань 2019» Роман Маслов и коммерческий директор ГК «Эгида» Разиль Шавалиев. Также запланировано участие в пресс-конференции генерального директора АО «Татмедиа» Андрея Кузьмина.

На пресс-конференции затронут вопросы регламента и правил проведения турнира. Также расскажут о порядке регистрации экипажей и о проживании участников рыболовного турнира «Тотальный спиннинг. Казань 2019».

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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